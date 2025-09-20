กรมทรัพยากรน้ำเปิดงานวันอนุรักษ์-พัฒนาแม่น้ำ คู คลองฯ หวังกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์

วันนี้ (20 ก.ย.) นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) และวัดบางระโหง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด คืนชีวิตสายน้ำ สร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกว่า 500 คน
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
สำหรับปีนี้ได้เลือกพื้นที่ คลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นตัวแทนสะท้อนคุณค่าของสายน้ำในท้องถิ่น และเชื่อมโยงการดูแลรักษาสายน้ำทั่วประเทศ
