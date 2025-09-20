อุทยานฯ น้ำหนาวเตือน นทท.ใช้เส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ ระวังช้างป่าออกหากิน

นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงกรณีมีช้างป่าออกมาหากินบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) ช่วงกิโลเมตรที่ 412-413 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่พบเห็นบ่อยในบริเวณนี้ ว่า ช้างป่ามักจะเดินข้ามถนนในช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เมื่อได้พบเห็นจะผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่าอย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ขอเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ขับรถผ่านเส้นทางนี้ โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และสัตว์ป่าที่กำลังออกมาหากินในพื้นที่
