สว.อีสานล่างลงพื้นที่โคราช รับฟังแนวทางพัฒนา "โคราชจีโอปาร์คอย่างยั่งยืน"

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นางเอมอร ศรีกงพาน รองประธานกรรมการ คนที่สอง ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรับฟังบรรยายสรุป พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการโคราชจีโอปาร์คอย่างยั่งยืน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการโคราชจีโอพาร์คโลก ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโครงการฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยและแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศไทย