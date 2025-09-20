พปชร. เชื่อ พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด มีแนวโน้มสูงได้ใช้ก่อนสิ้นปี 68

วันนี้ (20 ก.ย.) ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …. จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 -3 ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ซึ่งหากที่ประชุมสภา เห็นชอบผ่านการพิจารณาจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภา และมีความเป็นไปได้สูงที่จะประกาศใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2568 แม้ไม่ทันช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษในปี 2568 นี้ แต่ถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายเฉพาะเพื่อจัดการปัญหา PM 2.5 มาก่อน
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการมลพิษภายในประเทศ และยังใช้เป็นหลักในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน เนื่องจากข้อมูลชี้ว่ากว่าร้อยละ 23.7 ของฝุ่นในไทยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันฝุ่นจากประเทศไทยเองก็ลอยไปกระทบเขตแดนของประเทศอื่นเช่นกัน หากมีกฎหมายรองรับ ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินการทั้งปรับและจำคุก คล้ายกับกรณีที่ประเทศสิงคโปร์ เคยใช้กฎหมายต่อรองกับประเทศอินโดนีเซีย ในประเด็นการเผาพื้นที่เกษตรกรรม
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการมลพิษภายในประเทศ และยังใช้เป็นหลักในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน เนื่องจากข้อมูลชี้ว่ากว่าร้อยละ 23.7 ของฝุ่นในไทยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันฝุ่นจากประเทศไทยเองก็ลอยไปกระทบเขตแดนของประเทศอื่นเช่นกัน หากมีกฎหมายรองรับ ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินการทั้งปรับและจำคุก คล้ายกับกรณีที่ประเทศสิงคโปร์ เคยใช้กฎหมายต่อรองกับประเทศอินโดนีเซีย ในประเด็นการเผาพื้นที่เกษตรกรรม