เจ้าคุณธีรวิทย์ ชี้ภาพพระสงฆ์ซื้อ Iphone17 มีแนวโน้มเป็นภาพ AI ถึง 94.9%

จากกรณีมีผู้เผยแพร่ภาพกลุ่มพระสงฆ์กำลังซื้อโทรศัพท์ไอโฟน 17 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น
พระวัฒนวชิรเมธี หรือ เจ้าคุณธีรวิทย์ อดีตรองเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า รู้ไว้ใช่ว่า จากการนำภาพที่แชร์กันอย่างแพร่หลายนี้ไปตรวจสอบกับเครื่องมือ Hive Moderation ที่ใช้ตรวจสอบภาพ AI พบว่า ภาพดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะมีเนื้อหาที่สร้างโดย AI หรือ Deepfake ถึง 94.9 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การบริโภคสื่อในโลกยุคปัจจุบัน ควรมีวิจารณญาณ ตามหลักกาลามสูตรอย่างมีสติ
