พท.เตรียม 4 ขุนพล อภิปรายคำแถลงนโยบาย รบ.อนุทิน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

วันนี้ (20 ก.ย.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายการแถลงนโยบาย ของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า เบื้องต้น ยังไม่ทราบอย่างเป็นทางการว่าจะมีการอภิปรายในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ โดยทางพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมไปแล้วถึงการเตรียมความพร้อม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายคณะทำงาน เพื่อเตรียมการอภิปรายคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยบุคคลที่รับมอบหมายมี นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และตน เป็นคณะทำงานหลัก โดยจากนี้ จะแสวงหาบุคคลมาร่วมทำงานเพื่อเตรียมการอภิปราย
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมอบหมายประเด็นที่ควรจะอภิปรายไปให้พิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.ตัวนโยบายที่จะแถลง โดยคณะทำงานต้องไปศึกษาว่าในคำแถลงเป็นอย่างไร แต่คาดการณ์และเตรียมเป็นข้อสอบเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประเด็นในการบริหารในราชการ 4 เดือน และ 2.ตัวบุคคลที่มาเป็นรัฐมนตรี เกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
