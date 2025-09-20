xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า อุณหภูมิ 30 องศาฯ ไม่พบกลุ่มฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72 เปอร์เซ็นต์