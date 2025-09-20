ครม.ใหม่ กำหนดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 24 ก.ย.นี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ทั้งนี้ ภายหลังการถวายสัตย์ฯ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน 15 วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 โดยการแถลงนโยบาย ไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ซึ่งร่างนโยบายแล้วเสร็จ 99 เปอร์เซ็นต์ คาดว่า จะใช้เวลาอภิปราย 2 วัน โดยจะหารือวิป 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดวันเวลาอีกครั้ง
