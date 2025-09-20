DSI ร่วมถกสถานทูตญี่ปุ่นปมคดีฆาตกรรม "โทโมโกะ คาวาชิตะ" หลังผ่านมาแล้ว 18 ปี

ความคืบหน้าคดีฆาตกรรม น.ส.โทโมโกะ คาวาชิตะ โดยเหตุเกิดบริเวณโบราณสถานวัดสะพานหิน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 หรือเกือบ 18 ปี ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีความมั่นคง ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษ ต่อมาได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ และมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไป และปัจจุบันเป็นสำนวนสืบสวนที่ 6/2568 โดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคล ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมถึงการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังคงทำการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่ต่อไป เพื่อทำความจริงให้ปรากฏนั้น
เมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) นายสุวพิชญ์ มโนภาส รองผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน คณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคง และศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ให้การต้อนรับ นายนาโอโตะ วาตานาเบะ (Mr.Naoto Watanabe) เลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ นายโยชิโนริ นาราซากิ (Mr.Yoshonori NARASAKI) เลขานุการโทและกงสุล และ นายพิสิฏฐ์ ไม้ประเสริฐ ผู้ช่วยกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว
สำหรับผลการประชุมร่วมกันนั้น ทางญี่ปุ่นจะเร่งรัดดำเนินการประสานงานดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่สำคัญที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร้องขอ
