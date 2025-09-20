"อนุสรณ์" ชี้ความพอใจโฉมหน้า ครม.ใหม่ ไม่เกี่ยวพรรคเพื่อไทย ยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านเข้ม

วันนี้ (20 ก.ย.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพึงพอใจกับโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ใหม่ ว่า ครม.ใหม่จะหน้าตาดีหรือไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องตอบคำถามนี้ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ มาตั้งแต่ต้น ไม่ได้โหวต ไม่ได้ขานชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จนเกิด ครม.ชุดนี้ขึ้นมา ครม.นี้เกิดจากพรรคประชาชน เป็นนั่งร้านผลักดันมากับมือ เพราะถ้าพรรคประชาชนไม่ไปโหวตให้ ครม.ชุดนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ส่วนจะร่วมมือกับพรรคประชาชนในการตรวจสอบ ครม.ใหม่มากน้อยแค่ไหนนั้น นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง มีแนวทางของตัวเองชัดคงไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใคร แต่พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ ในการติดตามตรวจสอบครม. และรัฐบาลตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นแน่นอน ส่วนพรรคประชาชนจะอุ้มหรือไม่อุ้มรัฐบาลนี้ สังคมไม่ได้สนใจ เพราะพรรคประชนคือผู้ให้กำเนิด คือนั่งร้านที่ผลักดันรัฐบาลชุดนี้ด้วยมือของพรรคประชาชนเอง
