กรมอุทยานฯ ร่วมเทศบาลลพบุรี จับลิงหลุดกรงอนุบาลสัตว์ได้แล้ว 95 ตัว

เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการจับลิงที่หลุดจากกรงอนุบาลสัตว์ บริเวณตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2568 ได้รวมทั้งสิ้น 95 ตัว
สำหรับภารกิจดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อนำลิงที่หลุดออกจากกรงกลับคืนสู่กรงอนุบาลอย่างปลอดภัย และเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป
