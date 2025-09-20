สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกหลักสี่ ดอนเมือง วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ

xs
20 กันยายน 2568

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยกระจายเขตหลักสี่ ดอนเมือง วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ