รบ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี รัชกาลที่ 8

วันนี้ (20 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ในวันที่ 20 กันยายน 2568 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคู่สมรส เลขาธิการนายก ฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจพร้อมด้วยภริยา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วม
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายก ฯ ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2568 ที่่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายก ฯ ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2568 ที่่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร