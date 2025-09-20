รัสเซียแถลงโต้เอสโตเนีย เครื่องบินรบ 3 ลำ ไม่ได้ละเมิดพรมแดนอื่นอย่างที่ถูกกล่าวหา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนียออกแถลงการณ์ เครื่องบินขับไล่ 3 ลำ ของกองทัพอากาศรัสเซีย ละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนีย ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นเวลานาน 12 นาที เมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่นนั้น
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย แถลงการณ์ว่า เครื่องบินทั้ง 3 ลำ เป็นรุ่นมิก-31 และย้ำว่า การบินครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับน่านฟ้า โดยไม่ได้ละเมิดพรมแดนของรัฐอื่นแต่อย่างใด ซึ่งสามารถยืนยันจากการตรวจสอบโดยอิสระ
