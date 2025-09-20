xs
อากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ฝนตกทวีวัฒนา ดอนเมือง ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก บางเขน บึงกุ่ม

วันที่ 20 กันยายน 2568

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยกระจายในเขตทวีวัฒนา ดอนเมือง ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก บางเขน บึงกุ่ม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ