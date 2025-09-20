xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 8 โมงเช้า มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิ 27 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 08.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเบาบาง บางพื้นที่ โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 83 เปอร์เซ็นต์