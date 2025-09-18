กทม.ประสานหน่วยงานรับมือน้ำเหนือ–น้ำหนุน ปิดช่องโหว่แนวป้องกันน้ำท่วม

จากกรณีกรมชลประทานออกประกาศเตือนปริมาณน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทางตอนบน ส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,000–2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อนคาดว่าจะสูงขึ้น 40–60 เซนติเมตร กระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ 4 จังหวัด คือ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์นี้ซ้ำเติมด้วยอิทธิพลน้ำทะเลหนุนและร่องมรสุม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลองเสี่ยงสูงขึ้น จนล้นเข้าท่วมพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงจุดอ่อนแนวเขื่อนชั่วคราวหรือที่เรียกว่า "แนวฟันหลอ"
กรุงเทพมหานคร จึงเร่งประสานกรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมยาว 88 กิโลเมตร แบ่งเป็นของกรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร อีก 8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เอกชนและแนวที่ยังไม่สมบูรณ์ ล่าสุด สำนักการระบายน้ำได้เรียงกระสอบทรายเสร็จสิ้นทั้งหมด เสริมแนวป้องกันสูงระดับ +2.40 ถึง +2.70 เมตรรทก.
นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนอกแนวคันกั้นน้ำและชุมชนริมน้ำ พร้อมจัดกำลังปิดช่องโหว่ทันทีหากเกิดน้ำหลาก ขณะเดียวกัน ได้เตรียมระบบระบายน้ำเต็มกำลัง ทั้งอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 96 แห่ง (ฝั่งพระนคร 47 แห่ง ฝั่งธนบุรี 49 แห่ง) รวมกำลังสูบกว่า 1,230 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการ 24 ชั่วโมง และกระสอบทรายสำรองเกือบ 1 ล้านใบ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนและสถานประกอบการริมน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำและแนวฟันหลอ เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และติดตามตารางน้ำขึ้น น้ำลง ผ่านเว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที
สถานการณ์นี้ซ้ำเติมด้วยอิทธิพลน้ำทะเลหนุนและร่องมรสุม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลองเสี่ยงสูงขึ้น จนล้นเข้าท่วมพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงจุดอ่อนแนวเขื่อนชั่วคราวหรือที่เรียกว่า "แนวฟันหลอ"
กรุงเทพมหานคร จึงเร่งประสานกรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมยาว 88 กิโลเมตร แบ่งเป็นของกรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร อีก 8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เอกชนและแนวที่ยังไม่สมบูรณ์ ล่าสุด สำนักการระบายน้ำได้เรียงกระสอบทรายเสร็จสิ้นทั้งหมด เสริมแนวป้องกันสูงระดับ +2.40 ถึง +2.70 เมตรรทก.
นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนอกแนวคันกั้นน้ำและชุมชนริมน้ำ พร้อมจัดกำลังปิดช่องโหว่ทันทีหากเกิดน้ำหลาก ขณะเดียวกัน ได้เตรียมระบบระบายน้ำเต็มกำลัง ทั้งอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 96 แห่ง (ฝั่งพระนคร 47 แห่ง ฝั่งธนบุรี 49 แห่ง) รวมกำลังสูบกว่า 1,230 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการ 24 ชั่วโมง และกระสอบทรายสำรองเกือบ 1 ล้านใบ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนและสถานประกอบการริมน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำและแนวฟันหลอ เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และติดตามตารางน้ำขึ้น น้ำลง ผ่านเว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที