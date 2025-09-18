ผบช.น.สั่งตรวจสอบ "บก.ลายจุด" ปูดนายหน้าจ้างคนไร้บ้านเปิดบัญชีม้า

จากกรณีที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์ข้อความผ่านโซเซียลมีเดียและนำเสนอข่าวมีนายหน้าหาบุคคลไร้บ้าน คนเร่ร่อน ว่าจ้างเปิดบัญชีม้า บริเวณสนามหลวงและรอบพื้นที่ ค่าเปิดบัญชีม้าเริ่มต้นที่ 500-5,000 บาท ธนาคารในพื้นที่ทำการตรวจสอบหากมีบุคคลลักษณะดังกล่าวมาเปิดบัญชี พนักงานธนาคารจะสอบถามมากเป็นพิเศษ แต่ไม่มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ตามมาตรวจสอบกรณีดังกล่าวนั้น
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 และกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ สน.ชนะสงคราม สน.พระราชวัง สน.สำราญราษฎร์ รวมถึงสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการตรวจสอบกรณีบุคคลมีพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะคล้ายนายหน้า เป็นธุระจัดหาบุคคลไร้บ้านว่าจ้างให้ใช้ข้อมูลตนเองเปิดบัญชีม้าใช้กระทำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กรณีของบุคคลเร่ร่อนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบบุคคลไร้บ้าน พร้อมทั้งประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เข้าทำการช่วยเหลือ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำความผิด บช.น. จะดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีตำรวจในสังกัดกระทำความผิดเกี่ยวข้องกรณีดังกล่าว จะสั่งการให้มีตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญา