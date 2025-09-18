xs
หุ้นไทยปิดร่วง -9.68 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,929.51 ล.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 9.68 จุด หรือ -0.74% ที่ระดับ 1,297.01 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,929.51 ล้านบาท