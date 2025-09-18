ก.ล.ต.สั่งศูนย์ซื้อขายคริบโตฯ คุมเข้มบัญชีม้า

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตำรวจไซเบอร์ คุมเข้มการดูแลแก๊งมิจฉาชีพ แก๊งหลอกลวงไซเบอร์ ในการเปิดบัญชีม้ากับธนาคาร จากนั้นรีบนำเงินบาทมาแปลง ด้วยการซื้อคริบโตเคอร์เร็นซี่ นับว่าเป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็วมาก เพื่อนำเงินออกไปต่างประเทศ หลายหน่วยงานจึงต้องร่วมมือกับแชร์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ศูนย์ซื้อขายคริบโตฯ ดูแลบัญชีเป้าหมาย ตามที่ตำรวจไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ ที่ผ่านมาได้อายัดธุรกรรม การใช้คริบโต ของกลุ่มบัญชีม้าสีเทา สีดำ ในปี 68 ได้ 31,216 บัญชี มูลค่าคริบโต 229 ล้านบาท โดยเป็นการอายัดทั้งบัญชีคริบโตฯ ดังนั้นหากจะช่วยกันควบคุมได้ทันการณ์ไม่ให้การแปลงคริบโตจากเงินบาท ของบัญชีดำ บัญชีเทา ต้องประสานส่งข้อมูลร่วมกันอย่างรวดเร็ว
สำหรับ "สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน" ในปี 68 (1 ม.ค.- 15 ก.ย.68) ได้รับการแจ้งหลอกลวงลงทุน 6,354 ครั้ง ผ่านสายด่วน 1207 กด 22 การเดินทางมายังสำนักงาน ก.ล.ต. และทางไปรษณีย์ ได้ประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และหน่วยงานรัฐปิดกั้น 3,036 บัญชี โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นภายในเวลา 7 นาที- 48 ชั่วโมง ส่วนกรณีมีกระแสข่าวศูนย์ซื้อขายคริบโตฯ ศูนย์ซื้อขาย Bitkub ถูกแฮก เบื้องต้นเมื่อ ก.ล.ต. เข้าทำการตรวจสอบ ลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ และกำชับให้เอกชนต้องดูแลทำให้ลูกค้ามั่นใจ ขณะนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม การรายงานด้านต่าง ๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ถูกต้องตามเกณ์หรือไม่ เพราะหากไม่รายงานอย่างถูกต้อง อาจมีความผิด จึงยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด
โฆษก ก.ล.ต. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการ Tourist Digi Pay ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ปปง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่เปลี่ยนมาเป็นเงินบาท เพื่อใช้ซื้อค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าต่าง ๆ ในประเทศ สะดวกและปลอดภัย โดยมีร้านค้าขนาดใหญ่ ซี่งได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน กำหนดให้รับเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 แสนบาท/เดือน ส่วนร้านค้าขนาดเล็กทั่วไป รับเงินจากการซื้อสินค้า 50,000 บาท/เดือน
โครงการ TouristDigiPay เป็นโครงการนำร่อง (Sandbox) เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น คริปโทเคอร์เรนซี) แปลงเป็นเงินบาท และนำไปใช้จ่ายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน e-Money สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแล (ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ในส่วนของ e-Money) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ. คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 เมื่อเป็นโครงการที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวคาดว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ