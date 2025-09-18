"วรชัย" อวย "ทักษิณ" เด็ดเดี่ยว ตัดสินใจติดคุก นัดเสื้อแดงกินข้าวหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจ 20 ก.ย.นี้

นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำคลองเปรม ว่า การตัดสินใจของนายทักษิณ ที่เดินทางกลับมาฟังคำสั่งศาล ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เพราะการอยู่ในเรือนจำถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงที่สุด แม้ว่านายทักษิณ ได้เดินทางออกไปต่างประเทศ จนมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านายทักษิณ หนีแล้ว แต่ก็กลับมาฟังคำตัดสินและยอมรับคำตัดสินเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
นายวรชัย กล่าวว่า พี่น้องเสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยต่างเห็นใจนายทักษิณ เพราะรู้ว่าการอยู่ในเรือนจำกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกำลังใจจากครอบครัว นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นายทักษิณ อยู่ได้ ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงที่เคารพรัก และพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่รักเคารพนายทักษิณ จะไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำคลองเปรมเวลา 15.00 น. เพื่อทานข้าวร่วมกันหน้าเรือนจำพร้อมกับนายทักษิณ ที่จะทานข้าวเย็นอยู่ในเรือนจำ เป็นการส่งกำลังใจให้สู้ต่อ เป็นเสาหลักที่จะกลับมาทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป และเมื่อถึงวันที่นายทักษิณ ออกจากเรือนจำ จะได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถมาให้คำแนะนำการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนอีกครั้ง