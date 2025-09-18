"อนุทิน" ไม่สน "ฮุน มาเนต" ฟ้องผู้นำโลก มอบกองทัพจัดการเขมรป่วน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุเผชิญหน้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยขอให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ดำเนินการ และชี้แจงต่อไป อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวการประกาศกฎอัยการศึกแล้ว อำนาจการตัดสินใจจึงอยู่ที่ฝ่ายทหาร ขณะนี้ตนยังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการ แต่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชน และผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงแล้วว่า หากรัฐบาลนี้เข้าไปบริหารงาน เรื่องกิจการด้านความมั่นคง รัฐบาลจะรับฟังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนโดยตรง
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ย้ำถึงการเปิดด่านชายแดน ว่า ขออย่าไปคาดเดาอะไร ขณะนี้ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนการที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินหน้าฟ้องร้องผู้นำโลกนั้น นายอนุทิน มองว่า ผู้นำทุกประเทศก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศนั้น เช่นเดียวกับผู้นำประเทศไทย ก็ต้องรักษาของประเทศไทย ต้องรักษาความผาสุก ความมั่นคง อธิปไตยของประเทศ ความปลอดภัยของประชาชน แล้วจะยึดถือกรอบนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง