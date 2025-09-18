ปชป.เคาะ! 18 ต.ค.นี้ เลือกหัวหน้า-กรรมการบริหารชุดใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. รักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายประกอบ รัตนพันธ์ รักษาการกรรมการบริหารพรรค นายชนินทร์ รุ่งแสง รองเลขาพรรคฯ ทยอยเดินทางไปยังที่ทำการพรรค เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมพิจารณากำหนดวันจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้มีการเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง แต่ใช้วิธีการประชุมผ่านระบบทางไกลจากในพื้นที่แทน อาทิ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรค ที่ประชุมมาจากจังหวัดสงขลา
นายประมวล กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติให้วันที่ 18 ตุลาคม 2568 มีการประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ส่วนคนที่ยื่นแสดงตามจำนวนที่จะลงสมัครหัวหน้าพรรคนั้น นายประมวล กล่าวว่า วันนี้ไม่มีวาระเรื่องนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคและ พ.ร.บ.พรรคการเมือง
สำหรับคนที่จะลงสมัครหัวหน้าพรรคสามารถยื่นสมัครในวันประชุม เพราะทุกคนคงรู้คุณสมบัติของตนเองว่าลงได้หรือลงไม่ได้ ถ้าลงได้ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
ทั้งนี้ เรื่ององค์ประกอบการประชุม ตนว่าไม่ได้มีปัญหา และคิดว่าวันที่ 18 ตุลาคม จะราบรื่นดี เพราะทุกคนรักพรรค ต้องการให้พรรคเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอีกประชาชนมองเราอยู่ ต้องเข้าใจว่าพรรคเป็นองค์กรต้องให้ความร่วมมือกับพรรค ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ผลประโยชน์ของพรรคและประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ในนามของพรรคประชาธิปัตย์