"มีรู มีหนู" นายกฯ ลั่น! 4 เดือน ศก.ต้องเดินหน้า ยันผลักดันเต็มที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือกับสภาหอการค้าไทย ว่า ตนและทีมงานมาพบกับทางคณะกรรมการสภาหอการค้าไทย เหมือนกับวันที่เราไปเยี่ยมที่สภาอุตสาหกรรม เราพยายามที่จะไปพบกับภาคเอกชนก่อนที่จะเข้าไปบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนหรือแก้ไข จะรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อเวลาเข้าไปทำงานจะได้ดำเนินการให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยความรวดเร็ว
นายอนุทิน กล่าวว่า การมาพบกับคณะผู้บริหารสภาหอการค้าไทย ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ เรารับฟังข้อเสนอและข้อกังวล สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลได้ดำเนินการ เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว ทั้งด้านการเงิน ภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย พลังงาน การส่งออก แรงงาน และโอกาสต่างๆ สำหรับประเทศไทยในอนาคต ได้มีการหารือลงในรายละเอียดมากพอสมควร และจะต้องมีการพบกันเป็นประเด็นไป หากมีความจำเป็น แต่ในภาพรวม จะหาโอกาสมาหารือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่า จากการหารือได้เตรียมมาตรการความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง นายอนุทิน ระบุว่า ได้รับฟังปัญหาต่างๆ เรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ แรงงาน ภาษี ขนส่งต่างๆ เราพยายามที่จะทะลายข้อจำกัดที่มีอยู่ ส่วนรายละเอียด ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำสิ่งเหล่านี้ไปหาทางทำให้คล่องตัวขึ้น และแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่
เมื่อถามว่า ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน จะเห็นเศรษฐกิจไปทิศทางไหน นายอนุทิน กล่าวว่า จะไม่ถอยหลัง เรามีเวลาไม่นาน เป็นสัญญาที่เซ็นไว้คือ 4 เดือนยุบสภา 4 เดือนหลังจากการแถลงนโยบาย และการแถลงนโยบายจะเกิดขึ้นเมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราเตรียมตัวร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภาให้เป็นที่เรียบร้อย มีแก้นิดหน่อย วันนี้มาพบกับสภาหอการค้าไทย ก็อาจจะมีบางจุดที่ปรับแก้ในส่วนของร่างนโยบายที่เราจัดทำไว้เกือบเสร็จแล้ว เป็นการปรับแก้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้หารือ ที่เรามีความเห็นตรงกัน การเตรียมการทุกอย่างได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลืออยู่ตามกระบวนการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ต้องรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้น จึงดำเนินการเข้าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัว
เมื่อถามว่า เศรษฐกิจอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายอนุทิน เผยว่า ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องพยายามอย่างเต็มที่
"ผมเองใจกว้าง ไม่คิดหรอกครับ ถ้าผลักดันนโยบายนี้ออกไปจะเป็นนโยบายที่ผมไม่ได้คิดเอง อาจจะเป็นนโยบายของพรรคอื่น กลุ่มอื่น คนอื่น แต่ของผม ผมคิดอย่างเดียว ถ้าเกิดประโยชน์กับประเทศกับประชาชน เวลามีอยู่แค่นี้ มัวแต่ไปคิดว่ากลัวใครดีเด่นดังหรือได้เครดิต ถ้าทุกคนได้เครดิต ไปเลยครับ ถ้าสำเร็จคนที่คิดโครงการนั้นก็ได้ ผมในฐานะผู้ผลักดันก็ได้ วิน-วินทั้งคู่ สิ่งที่สุดคือทุกคนต้องวิน ไม่ใช่คนหนึ่งชนะ คนหนึ่งแพ้ ก็นำไปสู่ความขัดแย้ง ดึงซึ่งกันและกัน วินวินทั้งคู่ไม่ต้องสนใจใครจะได้เครดิต แต่ประชาชนได้ ผมไปหมด มีรูมีหนู"