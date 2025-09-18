เวียดนามแซงไทย! จุดหมายยอดนิยมนักท่องเที่ยวจีน ปีนี้ทะลุ 3.5 ล้านคน

ข้อมูลจาก Bloomberg เปิดเผยว่า ในปี 2568 เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 14 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจำนวนกว่า 3.5 ล้านคน เติบโตขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 35% ในช่วงครึ่งปีแรก
ในทางกลับกัน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยลดลงประมาณ 35% การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ไทยอาจสูญเสียรายได้ประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการวิเคราะห์ของ China Trading Desk บริษัทด้านการตลาดดิจิทัลที่ติดตามพฤติกรรมการเดินทางและใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน
ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้ไทยเสียความนิยม ได้แก่ ความรู้สึกว่าเวียดนามมีความแปลกใหม่และดั้งเดิมมากกว่า รวมถึงเหตุการณ์นักแสดงชาวจีนถูกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ล่อลวงมายังไทยและถูกค้ามนุษย์ไปเมียนมา นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ทั้งค่าโรงแรม อาหาร และค่าโดยสารรถแท็กซี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความคุ้มค่าของไทย