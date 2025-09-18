สส.ตราด เรียกร้องรัฐบาลเร่งปักปันเขตแดนไทย 17 จุดให้เด็ดขาด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยในช่วงเปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคประชาชน หารือว่า ขณะนี้ชาวจังหวัดตราดกำลังกังวลใจเกี่ยวกับกรณีกัมพูชารุกล้ำเขตแดนไทย 17 จุด ยิ่งไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ยังได้ส่งสารไปหลายประเทศระบุว่าไทยมีการเตรียมการรุกเอาคืนพื้นที่ทั้ง 17 จุดดังกล่าว เมื่อกัมพูชาละเมิดข้อตกลงMOU 2543 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำให้เกิดความชัดเจน พื้นที่ประเทศไทยต้องอยู่ครบถ้วน การรุกล้ำพื้นที่จากเขตสันปันน้ำ 17 จุด อยู่ที่อำเภอเมือง จนถึงอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด
นายศักดินัย กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญมาก ตนจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคง ขอให้ทำความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนให้เด็ดขาด พร้อมทั้งให้เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดตราด