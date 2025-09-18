"กัณวีร์" ฝากนายกฯ เร่งแก้ปัญหา "ส่วยสัญชาติ" พร้อมเสนอ 5 ข้อปราบคอร์รัปชัน

นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเป็นธรรม แถลงข่าวกรณีส่วยสัญชาติ ว่า ในอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ให้คนต่างด้าวที่มีพำนักอาศัยในประเทศไทยถาวรจะได้รับสัญชาติ ซึ่งตนได้รับฟังจากประชาชนมาตลอด 1 ปีกว่า ๆ ว่ามีการเรียกเก็บเงินเพื่อให้มีสถานะบุคคล
โดยประชาชนในหลายหมู่บ้านบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 3,000 – 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยออกมาว่าหากต้องจ่าย 5,000 บาทต่อคน รวม 4 แสนกว่าคน เงินทั้งหมดประมาณ 2,500 ล้านบาท เป็นเงินที่อยู่นอกระบบและซุกอยู่ใต้พรมมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญ จึงได้ให้ข้อเสนอไป 5 ข้อ ได้แก่ (1) ต้องเร่งปราบคอร์รัปชันให้ชัดเจนและรวดเร็ว (2) ต้องมีมาตรการจากส่วนกลางลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ แบบเดียวกันไม่ให้เกิดช่องว่าง (3) ทางอำเภอและจังหวัดจะต้องเข้าหาประชาชน ซึ่งต้องมีงบประมาณและกำลังพลรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทางอำเภอและจังหวัด (4) กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณและกำลังพล ให้ทางอำเภอและจังหวัดให้ครอบคลุม 4 แสนกว่าคน และ (5) ต้องมีกรอบระยะเวลาในการให้สัญชาติ 4 แสนกว่าคน
นายกัณวีร์ เปิดเผยว่า เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับส่วยสัญชาติ เมื่อชี้แจงไป นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอำนาจเต็ม จึงได้เน้นย้ำว่า หากนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มเมื่อไร ขอให้เร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน
นายกัณวีร์ กล่าวถึงการดำเนินการกับผู้กระทำผิดคอร์รัปชัน ว่าไม่กังวล เชื่อว่าหากต้องการจัดการอย่างเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้ แต่กังวลว่าทางรัฐบาลมีเจตจำนงทางด้านการเมืองหรือไม่ที่จะปราบคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องมาจากผู้นำฝ่ายบริหาร ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นเรื่องใหญ่ มูลค่าสินบนกว่า 2,500 ล้านบาท หากทำไม่ได้คือปัญหาใหญ่