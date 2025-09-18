xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -6.73 จุด มูลค่าซื้อขาย 26,555.05 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 6.73 จุด หรือ -0.52% ที่ระดับ 1,299.96 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,555.05 ล้านบาท