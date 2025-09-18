ว่าที่ขุนคลังถกผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่ เตรียมออกมาตรการแก้บาทแข็ง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับนายวิทัย รัตนากร ว่าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ เพื่อเตรียมมาตรการออกมาดูแลเรื่องเงินบาทแข็งค่า และเพื่อรักษาเสถียรภาพในเรื่องค่าเงิน
นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปดูเรื่องเงินทุนไหลเข้าว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งเรื่องการซื้อขายทองคำด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ จะต้องรอการโปรดเกล้าฯ ก่อน
นายเอกนิติ เปิดเผยด้วยว่า ในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้หลักการแนวทางการกำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ