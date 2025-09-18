สปส.ยกระดับบริการการแพทย์! เพิ่มสิทธิเข้าถึงรักษามะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด

น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส. ได้พัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลคู่สัญญาที่มีศักยภาพสูง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การรักษาที่มีคุณภาพสามารถครอบคลุมทุกโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มทางเลือกเข้าถึงรักษาโรคมะเร็งในสถานพยาบาลเฉพาะทาง
โดยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งในสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งนอกเหนือจากสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโครงการ SSO Cancer Care ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาล 98 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดร่วมโครงการ ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดตามแนวทางการรักษา (Protocol) และกรณีนอกเหนือแนวทางการรักษา (Non-Protocol) รวมถึงการสนับสนุนค่ายาในและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาเคมีบำบัดหรือยาฮอร์โมนและค่ายามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาราคาสูง
นอกจากนี้ ยังมีการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งลำไส้ตรงและทวารหนัก และโรคเนื้อนอกหรือการอักเสบของตับอ่อน
เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส่วนในกรณีผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรง จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงที โดยโรคหลอดเลือดสมองต้องได้รับการรักษาภายใน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มายังสถานพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องได้รับการรักษาภายใน 60 นาที
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ลดระยะเวลาการรอคอย ลดอัตราการเสียชีวิต ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงกรณีหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 40 แห่ง และกรณีหัตถการโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 12 แห่ง รวม 52 แห่ง ระยะเวลาดำเนินตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน -31 ธันวาคม 2568
ด้านการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตา ยังให้สิทธิการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลเป็นอีกหนึ่งในสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 แห่ง
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดเหตุภัยพิบัติ สปส. ยังมีการให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้ได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยา Erythropoietin นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่เคยกำหนดเดิม เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
น.ส.บุปผา กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นการป้องกันดีกว่าการรักษา ให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐาน (สปสช.) โดยเพิ่มความถี่ช่วงอายุในการตรวจ และรายการในการตรวจสุขภาพที่จำเป็น เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจการทำงานของไต การคัดกรองการได้ยิน และการเอกซเรย์ทรวงอก เป็นต้น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการตามสิทธิประกันสังคม
ทั้งนี้ สปส. ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลัก สุขภาพที่ดี คือพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ จึงขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการจัดสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนอย่างยั่งยืนเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกโรค เพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ