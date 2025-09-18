สทนช.เตือน 3 ลุ่มน้ำใหญ่รับฝนตกหนัก เฝ้าระวัง 52 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่ม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 18 – 24 กันยายน 2568 โดยเฉพาะ 3 ลุ่มน้ำใหญ่ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี-มูล และลุ่มน้ำโขงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม-รับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจส่งผลกระทบต่อ 52 จังหวัดทั่วประเทศ
นายสุรสีห์ กิตติมนฑล เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง สทนช. กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กฟผ. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพบว่ามีความเสี่ยงหลายลักษณะทั้งน้ำหลาก ดินถล่ม อ่างเก็บน้ำล้น ระดับน้ำแม่น้ำล้นตลิ่ง น้ำโขงสูงขึ้น และ เจ้าพระยาเอ่อล้น จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้า
สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม-น้ำท่วมขัง มีดังนี้
ภาคเหนือ: เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก: นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกิน 80% โดยเฉพาะภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่อาจเอ่อล้น พร้อมพิจารณาปรับแผนบริหารน้ำของเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) และ เขื่อนสิริกิติ์ (จ.อุตรดิตถ์) เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้าย
เฝ้าระวังแม่น้ำน้ำล้นตลิ่ง: แม่น้ำสาย (เชียงราย), ยม (พิษณุโลก), แควน้อย (พิษณุโลก), ยัง (ร้อยเอ็ด), ชี (ยโสธร), มูล (อุบลฯ), ปราจีนบุรี (ปราจีนบุรี)
แม่น้ำโขงมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนสะสมในลาว เสี่ยงกระทบพื้นที่จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้น: พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ คลองโผงเผง (อ่างทอง), บางบาล-เสนา (อยุธยา), เมืองสิงห์บุรี–อินทร์บุรี (สิงห์บุรี), ไชโย–ป่าโมก (อ่างทอง), สรรพยา (ชัยนาท) รวมถึงระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จะกระทบชัยนาท – กทม. – สมุทรปราการเนื่องจากฝนที่ตกเพิ่ม ประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
สทนช. ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้:
• ติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำ โดยเฉพาะจุดที่ฝนสะสมมากกว่า 90 มม./วัน
• ตรวจสอบคันกั้นน้ำ เร่งเคลียร์สิ่งกีดขวาง พร้อมพร่องน้ำล่วงหน้า
• เตรียมแผนกำลังคน เครื่องมือ และระบบสื่อสารฉุกเฉิน
• สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที ให้สามารถย้ายของขึ้นที่สูงหรืออพยพได้ทัน
นอกจากนี้ สทนช. เตรียมจัดประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานหลักในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ย.) เพื่อเน้นย้ำมาตรการรับมือและบูรณาการข้อมูลให้พร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้น