"ภูมิธรรม" บอก "พินทองทา" ทำธุรกิจดีอยู่แล้ว พร้อมทาบทาม "ณัฐพงศ์" ถ้าเสียงเชียร์เยอะ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะดึง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ว่า น.ส.พินทองทา ท่านทำธุรกิจดีอยู่แล้ว
ส่วนที่มีกระแสสังคมเชียร์ให้ทาบทามนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า นายณัฐพงศ์ เป็นคนสมาร์ท หล่ออยู่แล้ว ซึ่งต้องถามเจ้าตัว อย่างไรก็ตาม หากกระแสสังคมเชียร์นายณัฐพงศ์ เสียงดังมากๆ ตนอาจจะไปเจรจากับมารดาและภรรยาของนายณัฐพงศ์