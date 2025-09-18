พายุในทะเลจีนใต้ส่อทวีกำลังเป็นโซนร้อน ทำให้ไทยมีฝนเพิ่ม-ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ เปิดเผยว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 120.0 องศาตะวันออก บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วในช่วงเช้าวันนี้ (18 ก.ย.) โดยมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 19–20 กันยายน 2568
ทั้งนี้ แม้พายุไม่ได้เข้าไทยโดยตรง แต่จากอิทธิพลทางอ้อมของพายุ จะดันให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18–25 กันยายนนี้
พื้นที่ที่มีแนวโน้มฝนตกสะสมในระดับเสี่ยง ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และน้ำท่วมขังในเขตเมืองลุ่มต่ำได้
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยากำลังติดตามการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุอีกลูกในช่วงวันที่ 25 – 26 กันยายน โดยสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงนี้ทำให้ต้องติดตามการพัฒนาตัวของพายุอย่างใกล้ชิดว่ามีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงได้หรือไม่
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในที่จะเกิดต่อเนื่องถึงต้นเดือนตุลาคม พร้อมติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง
