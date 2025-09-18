เรือนจำฯ เตรียมจัดให้"ทักษิณ"พบนักจิตวิทยา ชี้เป็นขั้นตอนตรวจสุขภาพตามปกติ

นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับกระบวนการวันนี้ ทางเรือนจำฯ วางแผนจะให้นายทักษิณ ได้พบกับนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามปกติ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่พบว่าตื่นนอนประมาณ 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น. ขณะที่การรับประทานอาหาร มื้อเช้านายทักษิณ ยังคงรับประทานไข่ต้มและไข่ลวกเช่นเดิม ส่วนระหว่างวันจะทำกิจกรรมอย่างการอ่านหนังสือ ดูทีวี เดินแกว่งแขน
นอกจากนี้ ทราบว่าจะมีการเยี่ยมญาติเป็นครั้งที่ 2 โดยมีบุคคลในครอบครัวติดต่อขอเยี่ยมประมาณ 10.00 น. ทั้งนี้ ญาติได้ฝากเงินให้ใช้จ่ายภายในเรือนจำฯ เป็นไปตามระเบียบไม่เกิน 15,000 บาท ใช้ได้ไม่เกินวันละ 500 บาท ส่วนใหญ่สั่งซื้ออาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ