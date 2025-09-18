"อิ๊งค์-เอม" พร้อมสามี เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 2

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่สองสำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว ที่มาพร้อมกับสามี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าวันนี้นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางมายังบริเวณอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อประสานทำเรื่องขอเยี่ยมให้ครอบครัวชินวัตร