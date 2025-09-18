ทภ.1 แถลง ทหารเขมรนำชาวบ้านรื้อถอนลวดหนาม บ้านหนองหญ้าแก้ว

วันนี้ (18 ก.ย. 68) เวลา 11.00 น. ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 1 จะแถลงข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 1 ทันกระแส สรุปเหตุการณ์ในวันที่ 17 กันยายน 2568 ดังนี้
- เวลา 13.45 น. คณะ IOT เดินทางถึง จต.ส.34 (บ้านหนองหญ้าแก้ว) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก ผบ.ฉก.12
- เวลา 14.10 น. คณะ IOT ทั้ง 2 ฝ่าย ลงพื้นที่ พูดคุย ณ เเนวลวดหนามป้องกันตนเอง บ้านหนองหญ้าเเก้ว
- คณะ IOT ตรวจพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามรื้อเเนวลวดหนาม
- เวลา 15.10 น. คณะ IOT (ฝ่ายไทย) เดินทางกลับ
- เวลา 16.00 น. ฝ่ายไทยเข้าเสริมเเนวป้องกันให้มั่นคง เเข็งเเรงยิ่งขึ้น
- เวลา 16.06 น. ฝ่ายกัมพูชานำประชาชน ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก พระสงฆ์ เข้ามากดดันบริเวณแนวลวดหนาม
- เวลา 16.17 น. จากภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบขบวนรถจำนวน 6 คัน ของฝ่ายกัมพูชา คาดว่าเป็นการเพิ่มเติมกำลัง
- เวลา 16.2 0น. ฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากรื้อแนวลวดหนาม
- เวลา 16.23 น. ฝ่ายไทยนำกำลังชุดควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติตามกฎการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนัก เริ่มต้นจากการแจ้งเตือน พร้อมใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง
> ประชาชนกัมพูชา ขว้างไม้ ก้อนหิน หนังสติก กระทำต่อฝ่ายเรา
> ชุดควบคุมฝูงชนใช้รถ LRAD แก๊สน้ำตา กระสุนยาง สลายการชุมนุม
> ชาวบ้านกัมพูชาถอยออกจากเเนวปะทะ เนื่องจาก เก๊สน้ำตา
- เวลา 16.45 น. ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการวางแนวลวดหนามและเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์ ปชช.กพช. ยังปักหลักในพื้นที่ และตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
- เวลา 17.00 น. สถานการณ์ยังไม่สงบ โดยทางประชาชนฝ่ายกัมพูชายังพากันปลุกระดมให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลประชาชนของฝ่ายตนเองให้อยู่ในความสงบ และใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อจะสลายการชุมนุมของประชาชนกัมพูชา
จากเหตุการณ์ บ้านหนองหญ้าแก้ว ฝ่ายไทยได้ใช้มาตรการควบคุมฝูงชน ปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงและยังคงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ฝ่ายกัมพูชายังคงมีมวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่