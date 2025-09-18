xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-50] รูปพรรณขายออก 55,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 18 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,950 บาท ขายออกบาทละ 55,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,848.32 บาท ขายออกบาทละ 55,850 บาท