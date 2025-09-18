xs
เงินบาทเปิดอ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.80 บาท/ดอลลาร์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (18ก.ย.) ที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์