เขตดอนเมืองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำลงคลองหลัก

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่เขตดอนเมือง ว่า ในพื้นที่บริเวณถนนช่างอากาศอุทิศ มีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงถนน ตั้งแต่ช่วงคลองเปรมประชากร จนถึง แยกศิริสุข และได้เริ่มขุดวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ปากซอยช่างอากาศอุทิศ 5 ถึงนิรันดร์คอนโดเทล 1 โดยมีความคืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 20 ตามแผนจะใช้เวลาประมาณ 4 -5 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2569 ซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ส่วนมาตรการรับมือน้ำฝนในระหว่างนี้ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ระบุว่า ทางเขตฯ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่วางตามจุดต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองเปรมประชากรให้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนมีความกังวลมาก คือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องจะทำให้น้ำขังนาน ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขตฯ ได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ในช่วงที่ฝนหนัก มีเครื่องสูบน้ำสลับสับเปลี่ยนไป เครื่องที่ทำงานหนัก เมื่อพังก็มีเครื่องสำรองมาทดแทน ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาระบายน้ำนานหน่อย แต่มากที่สุดก็ไม่เกิน 2 วัน จะไม่ท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดน้ำท่วมเพื่ออำนวยการจราจรให้กับประชาชน รวมถึงเตรียมความพร้อมรถรับส่งประชาชนกรณีมีน้ำท่วมสูง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดขยะ ใบไม้หน้าตะแกรงระบายน้ำด้วย
อีกจุดที่น่าเป็นห่วงคือ บริเวณวัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) ซึ่งเป็นจุดที่มีระบบระบายน้ำเก่ามาก จึงมีแผนปรับปรุงถนนใหม่ทั้งหมด และวางบ่อสูบน้ำ ขณะนี้ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว จะเร่งหาผู้รับจ้างให้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2569