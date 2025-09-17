IOT ชมกองทัพไทยมีความอดทน-ดำรงมาตรฐานตามสากลโลก ขอไทยอดทนจนกว่าจะมีประชุม JBC

พล.จ.ซัมซุล ริซัลบินมูซา ทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวไอโอที และประธานคณะไอโอที กล่าวว่า การลงพื้นที่มาในวันนี้นั้นไม่ได้มาตัดสินว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใคร ขอให้ประเทศไทยอดทนจนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี)
ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานั้น จะมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ซึ่งตนเชื่อว่าพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะกลับมาสงบในเร็ววัน
ส่วนจะดำเนินการอย่างไร กรณีกัมพูชาดำเนินการในลักษณะนำประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ ส่งผลให้ประชาชนของคนไทยเริ่มจะทนไม่ได้และมีความกังวลว่าอาจจะเกิดการเผชิญหน้าของประชาชนนั้น พล.จ.ซัมซุล กล่าวว่า ขอให้คนไทยอดทน และตนเองชื่นชมในการที่กองทัพไทย ที่ทำหน้าที่บนความอดทนและดำรงมาตรฐานตามสากลโลก พร้อมกับปรบมือให้ทหารไทย มั่นใจว่าหลังจากนี้จะเกิดสันติภาพ