8 เดือนแรกปี 68 ร้องเรียนออนไลน์พุ่ง 2.7 หมื่นเรื่อง "สินค้าออนไลน์–เว็บเถื่อน" ครองแชมป์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ หรือ 1212 ETDA ในช่วง 8 เดือนแรก ปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.68) พบเรื่องเรียนปัญหาออนไลน์ที่ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องของ 1212 ETDA สูงถึง 27,332 เรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาซื้อขายสินค้าออนไลน์ 10,306 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.79 รองลงมา ได้แก่ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย อยู่ที่ 9,090 เรื่อง (ร้อยละ 36.87) ขณะที่มีผู้ขอคำปรึกษาแนวทางเอกสารในการแจ้งเรื่อง รวมถึงปัญหาอื่น ๆ 2,460 เรื่อง (ร้อยละ 9.98) ปัญหาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร้อยละ 1,421 เรื่อง (ร้อยละ 5.76) และปัญหาด้านการประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ที่ 1,382 เรื่อง (ร้อยละ 5.60)
เมื่อย้อนดูสถิติ 2 ปีก่อนหน้า แม้ยอดเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีทั้งหมด 45,181 เรื่อง และปี 2567 มีทั้งหมด 35,358 เรื่อง แต่เมื่อเทียบช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 กับปี 2567 กลับพบว่าเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 4,574 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 20.10 สะท้อนให้เห็นว่า ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการทำธุรรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ผู้บริโภคยังคงต้องเผชิญกับภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความซับซ้อนของกลลวงในโลกออนไลน์ที่เหล่ามิจฉาชีพได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการหลอกลวงใหม่ ๆ โดยอาศัยช่องว่างของเทคโนโลยีอย่าง AI Deepfake ที่ปลอมเสียง ปลอมหน้า เป็นเจ้าหน้าที่มาหลอกประชาชน รวมไปถึงข้อจำกัดด้านความรู้เท่าทัน หรือ AI and Digital Literacy ของผู้บริโภคเอง โดยกลลวงที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษในปีนี้ คือ ปัญหาหลอกซื้อขายออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าปลอม ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการหลอกลงทุนหรือหลอกทำงานออนไลน์ ทั้งการทำงานออนไลน์ในหรือต่างประเทศ การลงทุนหุ้น คริปโทเคอร์เรนซี แชร์ลูกโซ่ในรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงการหลอกให้กู้เงินด่วนออนไลน์ แล้วหลอกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนแต่ไม่ปล่อยกู้เงินจริง เป็นต้น
ETDA ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล อย่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ผนวกบทบาทของ 1212 ETDA ช่องทางกลางรับเรื่องร้องร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์จากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย DPS ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์อื่นๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งการเชื่อมระบบแจ้งความออนไลน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายความร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและแพลตฟอร์มดิจิทัล (Facebook, TikTok) ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้งานในมิติต่าง ๆ โดย 1212 ETDA ไม่เพียงรับเรื่องร้องเรียน แต่ยังช่วยประสาน ส่งต่อเคสให้ได้รับความช่วยเหลือและแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แล้วเสร็จถึง 26,794 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อย 98.03 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในเดือน มกราคม-สิงหาคม 2568 ส่งผลให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 95.14
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของคนไทยให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ด้วยการเร่งเครื่องกลไกร่วมกำกับ ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้ประกาศฯ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่พร้อมใช้งานแล้ว อาทิ คู่มือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล คู่มือการดูแลโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล คู่มือการดูแลเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานของสินค้าบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ ขมธอ. 32-2565 ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิว ของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ รวมไปถึง ประกาศฉบับใหม่ที่ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์มประเภท Online Marketplace และ Ride Sharing เพื่อกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้กับแพลตฟอร์มที่เข้าข่ายให้มีทิศทางการกำกับดูแลบริการของตนเอง (Self-Regulation) อย่างเป็นระบบ รวมถึงเดินหน้าแคมเปญ "DPS Trust Every Click" เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัย พร้อมขยายผลการใช้ประกาศฯ และคู่มือต่างๆ ภายใต้กฎหมาย DPS เพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับกลไกการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มที่ทุกคนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการ ‘สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์’ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทุกคนเข้าถึงได้
สำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์ สามารถร้องเรียนและขอรับคำปรึกษาเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการดูแลช่วยเหลือได้เร็วขึ้น ได้ที่สายด่วนของศูนย์ 1212 ETDA ที่เบอร์ 1212 หรือ Line : @1212ETDA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand
