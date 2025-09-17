"พีระพันธุ์" โต้ข่าวดีลเก้าอี้นายกฯ แทน "ชัยเกษม" ลั่น! ไม่เป็นความจริง

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอความเห็นทางการเมืองโดยนำชื่อของตนเข้าไปเกี่ยวโยงกับการเลือกนายกรัฐมนตรี จนสร้างความสับสนในสังคมนั้น ตนขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่เคยมีการหยิบยกชื่อของตนเข้าสู่การเจรจาใดๆ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการหารือร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลที่โรงแรมปริ๊นเซส นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจะเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ ให้ที่ประชุมพิจารณา และในทางการเมืองก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอชื่อบุคคลจากพรรคอื่น ในขณะที่พรรคของตนเองยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรี เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคนั้นเองเป็นอย่างมาก ข่าวที่ออกมาจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง และอาจสร้างความเข้าใจผิดได้
นายพีระพันธุ์ ย้ำว่า ที่ผ่านมาตนทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ไม่เคยหวังที่จะได้ตำแหน่งอะไร และไม่เคยอยู่ในสมการใดๆ เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเลย