ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -0.11% มูลค่าซื้อขาย 48,077.49 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.50 จุด หรือ -0.11% ที่ระดับ 1,306.69 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,077.49 ล้านบาท