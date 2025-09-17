ประกาศให้กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมมลพิษ รับมือ "ฝุ่นพิษ" ช่วง พ.ย.-มี.ค.ของทุกปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2568 ลงนามโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้วยปรากฏว่าปัญหาฝุ่นละอองในท้องที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 279/2568 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2568 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกอบกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 จึงกำหนดให้ท้องที่เขตกรุงเทพมหานครตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 เป็นต้นไป)