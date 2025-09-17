ฉลุย! วุฒิสภาผ่านร่าง กม.ประมง-ลาคลอด 120 วัน

นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว.โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา และ นายพิชาญ พรศิริประทาน ส.ว. ในฐานะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวถึงการประชุมวุฒิสภาที่ผ่านมา มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญ 2 ฉบับ โดยในวันที่ 15 กันยายน ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญให้ผู้ที่ทำงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนการทำงาน มีวันหยุด วันลา วันพักผ่อน เวลาทำงาน เวลาพัก ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้แรงงานหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วัน และมีสิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีกไม่เกิน 15 วันกรณีบุตรมีภาวะเจ็บป่วยเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน มีความผิดปกติ หรือมีภาวะความพิการ โดยได้รับค่าจ้างร้อยละ 50 สำหรับวันที่ลา นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแรงงานชายลาเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 125 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง
ส่วนในวันที่ 16 กันยายน ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. … ซึ่ง กมธ.ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว โดยร่วมกันแก้ไขใน 6 มาตราสำคัญ ซึ่งรวมถึงมาตรา 28 ที่เป็นการแก้ไขมาตรา 69 ห้ามใช้อวนล้อมจับที่มีตาอวนเล็กกว่า 2.5 ซม. ทำการประมงในเวลากลางคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและชุมชน ประมงท้องถิ่น รวมถึงการประมงในทุกวิถีทางโดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลายทำให้เกิดการทำประมงที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 157 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.ร่วมกันเพื่อจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป