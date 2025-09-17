กกต.แจง ไม่เคยตั้ง กก.ไต่สวนชุดที่ 27 สอบคดีฮั้ว สว.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนโดยมีข้อความกล่าวอ้างว่า "กกต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 27 เพื่อให้ทำหน้าที่สืบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดีว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77"
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีการแต่งตั้งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 27 ตามที่มีการเสนอข่าวแต่อย่างใด
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยึดมั่นในหลักแห่งความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้มีความมุ่งหวัง ที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลร้ายแก่บคคลหนึ่งบุคคลใด หรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด เป็นการเฉพาะ