ภท.เนื้อหอม! บ้านใหญ่ "กาญจนะ-โล่สถาพรพิพิธ" จ่อซบ ตั้งเป้ากวาด สส.ใต้ 30 ที่นั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากพรรคภูมิใจไทยได้เปิดตัวกลุ่มของนายชุมพล​ จุลใส​ อดีต​ สส. พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้ว​ ก็เตรียมทยอยเปิดตัวบ้านใหญ่ "กาญจนะ" ที่นำโดย​นายชุมพล กาญจนะ​ และ นางโสภา กาญจนะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีก

นอกจากนี้ ยังเตรียมทาบทาม​นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ​ หรือ โกหนอ ที่ดูแล​ สส.ตรัง 2 คน คือ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และนายกาญจน์ ตั้งปอง​ ​สส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลังจากนายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ ประกาศลาออก ขณะที่นายทวี​ สุระบาล​ สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ก็น่าจะย้ายมาพรรคภูมิใจไทยด้วย​

เช่นเดียวกับกลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี​ ที่นายสรรเพชญ​ บุญ​ญา​มณี และ นายสมยศ​ พลายด้วง​ สส.สงขลา​ พรรคประชาธิปัตย์​ ก็มีแนวโน้มจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจ​ไทยด้วย​ ​เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

อย่างไรก็ตาม ​พรรคภูมิใจไทย​ตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขต​ ในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้​ สส. 30 คน ขึ้นไป