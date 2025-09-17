ภท.เนื้อหอม! บ้านใหญ่ "กาญจนะ-โล่สถาพรพิพิธ" จ่อซบ ตั้งเป้ากวาด สส.ใต้ 30 ที่นั่ง

หลังจากพรรคภูมิใจไทยได้เปิดตัวกลุ่มของนายชุมพล จุลใส อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้ว ก็เตรียมทยอยเปิดตัวบ้านใหญ่ "กาญจนะ" ที่นำโดยนายชุมพล กาญจนะ และ นางโสภา กาญจนะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีก
นอกจากนี้ ยังเตรียมทาบทามนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกหนอ ที่ดูแล สส.ตรัง 2 คน คือ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และนายกาญจน์ ตั้งปอง สส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลังจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ประกาศลาออก ขณะที่นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ก็น่าจะย้ายมาพรรคภูมิใจไทยด้วย
เช่นเดียวกับกลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่นายสรรเพชญ บุญญามณี และ นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีแนวโน้มจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยด้วย เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขต ในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้ สส. 30 คน ขึ้นไป