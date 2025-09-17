เพื่อไทยตั้งคณะทำงานเตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาล ปัดข่าว "เอม พินทองทา" เป็นแคนดิเดตนายกฯ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมอภิปรายการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า พรรคเพื่อไทยได้มีคณะทำงานเตรียมการในเรื่องนี้แล้ว และต้องรอดูว่าคำแถลงจะออกมาเป็นอย่างไร ตนเข้าใจว่าคำแถลงนโยบายครั้งนี้คงไม่ยาว เพราะจะอยู่แค่ 4 เดือน คงไม่ถึงขนาดต้องอ่านเป็น 2 -3 ชั่วโมง
ส่วนการประชุม สส. พรรคเพื่อไทยวานนี้ ได้หารือถึงการขับเคลื่อนเดินหน้าพรรคอย่างไร เนื่องจากมีรายงานข่าวว่าคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้เดินทางมาให้กำลังใจสมาชิกพรรคเพื่อไทย ด้วยนั้น นายชูศักดิ์ กล่าวว่า แกนนำพรรคเพื่อไทยได้ประชุมกันทุกวัน เพื่อวางแนวทางในการเดินหน้ายุทธศาสตร์ของพรรค และได้พูดคุยกันมานานแล้วว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไร
ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการเสนอชื่อ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น