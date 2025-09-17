ญี่ปุ่นยังไม่รับรองรัฐปาเลสไตน์ อ้างหวั่นทำอิสราเอลแข็งกร้าว

สำนักข่าวเกียวโด รายงานว่า ญี่ปุ่นยังไม่มีทีท่าจะรับรองสถานะรัฐแห่งปาเลสไตน์ในเวลานี้ ด้วยเหตุที่จำต้องคำนึงถึงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิสราเอลที่ยังคุกรุ่นอยู่ ประกอบกับท่าทีของสหรัฐอเมริกา มหามิตรประเทศที่สำคัญที่สุดของตน
แหล่งข่าวระบุว่า สืบเนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าว จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ จะไม่ได้เดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยปัญหาปาเลสไตน์ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในช่วงปลายเดือนนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงวิตกว่า การรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์อาจเป็นชนวนให้อิสราเอลมีท่าทีแข็งกร้าวยิ่งขึ้น และจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ชาวปาเลสไตน์กำลังเผชิญอยู่ให้หนักหนาสาหัสกว่าเดิม
ฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยืนกรานคัดค้านการรับรองสถานะรัฐ ทว่าฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และแคนาดา กลับเป็นที่คาดหมายว่าจะให้การรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุม ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันที่ 22 กันยายน ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้แสดงจุดยืนสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐ เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาโดยตลอด