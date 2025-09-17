อธิบดีกรมข้าวชี้ศาลสั่งจำคุก "ศรีสุวรรณ-เจ๋ง" เป็นไปตามกรรม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังทราบข่าวศาลสั่งจำคุก "เจ๋ง ดอกจิก" เป็นเวลา 6 ปี และนายศรีสุวรรณ จรรยา พร้อมพวก รวม 5 คน คนละ 4 ปี คดีร่วมกันเรียกรับทรัพย์ ว่า วันนี้ไม่ได้ไปศาล แต่ทราบข่าวผ่านสื่อ ส่วนตัวมองว่าเป็นกรรมของเขา คนเราทำอะไรก็หนีกรรมไม่พ้น ตนเองโดนกระทำมาเยอะ ถูกใส่ร้ายมาเยอะ ซึ่งก็ค่อยๆ แก้ไป เพราะไม่ได้ทำผิด แต่อาจมีบ้างที่ไปขัดผลประโยชน์กลุ่มคนบางกลุ่ม ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไร ขอปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของศาล อัยการ ตำรวจ ไม่มีอะไรติดใจ เพราะถือว่าทำหน้าที่ของตนเองดีที่สุดไปแล้ว สังคมจะได้ไม่ตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกง